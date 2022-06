Unübersichtliches Angebot

9-Euro-Ticket, Kinderticket oder ohne Fahrschein? Diese Regeln gelten im KVV für Hunde

Mit 9-Euro-Ticket durchs Land: Was für den Mensch unkomplizierter nicht sein könnte, ist für Hunde gar nicht so leicht. In manchen Städten brauchen sie ein Ticket, in anderen nicht. Wie sieht es in Karlsruhe aus?