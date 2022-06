Ausflügler am Pfingstmontag

Mit dem 9-Euro-Ticket von Karlsruhe über Ettlingen nach Bad Herrenalb: Hin gemütlich, zurück trubelig und ruppig

Je später der Vormittag, um so hektischer wird es in den Bahnen durchs Albtal. Dabei hatte in Karlsruhe alles so entspannt begonnen – mit einer Ausnahme.