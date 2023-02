A5 ist nach Unfall zwischen Karlsruhe und Bruchsal gesperrt – ein Toter

Auf der A5 hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal gesperrt.

Die A5 ist derzeit zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal in Richtung Norden gesperrt. Grund dafür ist laut einer ersten Meldung der Polizei ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Dienstagnachmittag.

Genaueres zum Unfallgrund und Unfallhergang könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, heißt es auf Nachfrage der BNN von der Polizei. Bisher habe man Kenntnis, dass einer der Unfallbeteiligten gestorben ist.

Weiterhin läuft ein umfangreicher Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Tödlicher Unfall auf der A5 bei Karlsruhe: Autofahrer müssen auf die B10 abfahren

Die Autos hinter der Ausfahrt Karlsruhe Nord werden an dem Unfall vorbei geleitet. Alle anderen Autos müssen in Karlsruhe-Nord auf die B10 abfahren, so die Polizei.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 15.45 Uhr]