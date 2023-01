Bildergalerie

Ab 2025 sollen in Karlsruhe neue Straßenbahnen fahren – großes Interesse an Modell

Schick und schlank sieht es aus – so lautet der erste positive Eindruck, den viele Besucherinnen und Besucher am Montagvormittag äußern, wenn sie in Karlsruhe die neue „TramTrain“-Straßenbahn betreten.