Informationen zum Fahrplanangebot während des Warnstreiks gibt es über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) des KVV unter kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft. Für den Streiktag am Sonntag seien die aktualisierten Fahrplaninformationen in der EFA laut KVV ab Sonntagmorgen abrufbar. In der EFA würden dann auch Fahrten, die ausfallen, entsprechend gekennzeichnet. Über das Fahrplanangebot während des Warnstreiks am Montag und Dienstag können sich Fahrgäste in der EFA ab Freitag, 12. Mai, informieren. Den Angaben zufolge werden – anders als am Sonntag – nur die Fahrten angezeigt, die stattfinden.