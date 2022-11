Auto fährt sich auf Gleisen am Karlsruher Albtalbahnhof fest

Keine S-Bahn, sondern ein Kleinwagen stand am Donnerstag gegen 19.10 Uhr an Gleis 1 des Albtalbahnhofes.

Ein 26-jähriger Mann fuhr wohl beim Abbiegen von der Ebertstraße in die falsche Richtung und landete im Gleisbett, so die Polizei in einer Pressemeldung

Glücklicherweise wurde niemand durch das ungewöhnliche Fahrmanöver verletzt.

Aufgrund der Bergung des Fahrzeuges kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs.