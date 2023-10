Streiter für liberalen Islam

Von gelben Flecken zum Davidstern: Abdel-Hakim Ourghi ist zu Gast in Karlsruhe

Bis heute ist die Vertreibung der Juden in den arabisch-muslimischen Ländern ein Tabu. Der Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi packt das Thema an und spricht in Karlsruhe darüber.