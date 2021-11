Fischbestand im Check

Abfischen in der Günther-Klotz-Anlage nach einem Jahr Corona-Pause

Der Anglerverein Karlsruhe nimmt alle zwei Jahre die Fische aus den Seen in der Günther-Klotz-Anlage. Große Fische dürfen bleiben, die kleinen werden umgesiedelt. Im See sind vor allem Weißfische, Karpfen, Zander, Rotaugen und Schleien zu finden.