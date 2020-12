Am Mittwochnachmittag hat ein Adventskranz auf dem Küchentisch vermutlich einen Brand in der Gottesauer Straße ausgelöst. Anwohner hatten das Signal eines Rauchmelders bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Verletzte gab es dabei keine.

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Gottesauer Straße hat am Mittwochnachmittag einen Schaden von knapp 100.000 Euro angerichtet. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss ist laut Angaben der Polizei dadurch vorerst unbewohnbar.

Zeugen hatten gegen 13 Uhr die Signale eines Rauchmelders bemerkt. Ein Bewohner des gegenüberliegenden Hauses sah Flammen in der Wohnung, und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die ausgerückte Berufsfeuerwehr konnte den Brand gegen 13.45 Uhr löschen. Verletzte gab es keine, zumal sich der 80-jährige Bewohner nicht in der Wohnung aufhielt. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich. Vorsorglich waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort.

Als mögliche Brandursache kommt laut Pressemitteilung der Polizei ein Adventskranz in Betracht, der auf dem Küchentisch stand.