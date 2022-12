Adventsmarkt „Lametta“ startet am Freitag im Karlsruher Tollhaus

Postkarten, Möbel, Keramik oder Schmuck: Der Markt mit den handgemachten Produkten steht wieder in den Startlöchern. Zusätzlich gibt es an den zwei Tagen auch ein Kulturprogramm.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Adventsmarkt „Lametta“ wieder im Tollhaus in Karlsruhe statt.

Über 50 Aussteller präsentieren am Freitag, 9. Dezember, und am Samstag, 10. Dezember, ihre handgemachten Produkte.

Nach Angaben der Veranstalter werden im Tollhaus beide Säle und das Foyer als Verkaufsfläche dienen.

Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht. Jenny Emde, Organisatorin

„Durch die großzügige Verteilung mit reichlich Abstand ist ein entspanntes Besucher-Bummeln durch die ,Lametta’ möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht“, sagt Jenny Emde aus dem Organisations-Team. Neben den 50 Ausstellern erwarte die Besucher im Tollhaus auch noch der „Paletti-Markt“. Dort werden laut Emde weitere Aussteller ihre handgemachten Produkte auf einer kleineren Fläche vorstellen.

Zu entdecken gibt es Vieles: „Postkarten, Keramik, Schmuck, Kleidung, aber auch Möbel oder Kunstgegenstände“, zählt Emde auf. Auch kuriose Stücke – etwa Schlüsselanhänger aus Matchbox-Autos – seien darunter.

Kulturprogramm im Tollhaus

Neben einem kulinarischen Angebot können sich die Besucher auch auf ein „überraschendes Kulturprogramm“ freuen, teilen die Veranstalter mit.

Für die kleinen Gäste gibt es beispielsweise an beiden Tagen Figurenbasteln, am Samstagnachmittag kommen außerdem Märchenerzählerinnen im Tollhaus vorbei. Wer möchte, kann am Lagerfeuer Bratäpfel braten.

Für die großen Besucher singt unter anderem der Karlsruher Kneipenchor. Am Samstagabend gibt es im Hof zum Abschluss des elften „Lametta“-Adventsmarkts die Feuershow Flammenzirkus.

Auch in diesem Jahr gibt es zudem wieder die limitierten „Lametta“-Wundertüten, gefüllt mit Überraschungen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.