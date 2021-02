Kandidat im Wahlkreis Karlsruhe-Ost

AfD-Landtagskandidat Paul Schmidt in Karlsruhe: „Wir sind eine echte Opposition“

Am 14. März sind Landtagswahlen. In einer Porträtreihe stellen die BNN die Landtagskandidaten von Grünen, CDU, SPD , AfD und FDP in den beiden Karlsruher Wahlkreisen West und Ost vor. Paul Schmidt kandidiert für die AfD im Wahlkreis Ost.