„After-Work“-Partys: Das geht in Karlsruhe nach der Arbeit

Ob mit gutem Essen oder unterschiedlichen DJs, die After-Work-Partys in Karlsruhe sind vielfältig. Was haben Stadtmitte, P10 und die Cantina Majolika zu bieten?

Nach der Arbeit oder wie es 2022 heißt: After Work, gehen viele junge Karlsruher noch lange nicht nach Hause auf das Sofa.

Sie treffen sich mit Freunden, trinken ein Feierabendbier oder spielen etwas an der frischen Luft.

Besonders zum Ende der Arbeitswoche bieten die Karlsruher Bars verschiedene Partys an. Die BNN stellen einige der Veranstaltungen vor.

Bierpong und Tanzen in der Stadtmitte

Noch bis Mitte September findet mittwochs Karls Afterwork in der Stadtmitte statt. Im Innenhof an der frischen Luft genießen Karlsruher ein kühles Getränk. Sitzplätze gibt es genügend. Die Besucher verteilen sich auf Liegestühle, Bierbänke und Sitzpolster.

Manche spielen Bierpong, ein Trinkspiel, bei dem man einen Tischtennisball in rote Becher werfen muss. Je später es wird, desto lauter wird die Musik. Kurz vor Mitternacht ist die Tanzfläche voll.

Termine: Karls Afterwork findet an diesem Mittwoch sowie am 7. und 14. September in der Stadtmitte, Baumeisterstraße 3a, statt. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Cocktails schlürfen in der Majolika Karlsruhe

Die Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe steht eigentlich für den Erhalt und die Weiterentwicklung von Kunst, Kunsthandwerk und Design. Hier wurde 1936 der erste Bambi aus weißer Keramik hergestellt.

Der Innenhof des Geländes bietet sich allerdings auch als Party-Location an. Hier geht es etwas schicker zu als in der Stadtmitte. Die Besucher trinken weniger Bier, dafür mehr Cocktails. Der Veranstalter spricht von über 1.000 Gästen, die zu diesem Open-Air-Event kommen. Mehrere DJs sorgen für Stimmung.

Termine: Die Cantina Majolika richtet die Afterwork-Party an diesem Mittwoch und am 7. September aus. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Feiern vor dem Prinz Max Palais

Die After-Work-Partys in Max Garden verbinden Essen und gute Getränke. Dabei ist die Atmosphäre vor dem Prinz Max Palais einmalig.

Die Veranstalter tauchen das historische Gebäude in bunte Lichter und sorgen mit DJs für Stimmung. Wer sich einen guten Platz sichern will, kann vorab einen Tisch reservieren.

Externer Inhalt von Instagram

Termine: Die Termine werden kurzfristig über Instagram @max_garden_afterwork bekannt gegeben. Der Eintritt ist frei.

P10: Nach der Arbeit über Karlsruher Dächern entspannen

Besonders entspannt klingt der Donnerstag auf dem Parkdeck P10 aus. Musikalisch geht es in Richtung Reggaeton. Das ist ein Mix aus Reggae, Hip-Hop, Merengue, lateinamerikanischen Musikrichtungen und elektronischer Tanzmusik.

Die Musik passt perfekt zum improvisierten Sandstrand auf der Dachterrasse. An der Bar bereitet man sich auf eine große Nachfrage nach Cuba Libre vor. Die Termine werden immer erst eine Woche im Voraus bekannt gegeben. Bei gutem Wetter findet meist etwas statt. Die DJs wechseln regelmäßig.

Termine: Die nächste Party ist am Donnerstag. Der Eintritt ist frei.

After Work before Weekend

Wer nach der Arbeit lieber bei einem guten Glas Wein und einem leckeren Essen den Tag ausklingen lässt, kann an After Work before Weekend von Pistons Herzstück teilnehmen.

Diese Party ist eher ein gemeinsames Abendessen. „Nach dem Motto leger und lecker entspannen und netzwerken Sie mit Freunden, Bekannten oder Kollegen“, heißt es vom Veranstalter. Der Spaß hat aber seinen Preis.

Termine: Dieses After-Work-Event findet am 27. Oktober, 10. und 24. November und 8. und 22. Dezember statt. Ein Ticket kostet 59 Euro.