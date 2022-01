Aggressives Auftreten eines 25-Jährigen an Karlsruher Bahnhaltestelle

Ein 25-Jähriger hat am Mittwochnachmittag an einer Karlsruher Straßenbahnhaltestelle andere Wartende erst verbal, danach mit einer Glasflasche bedroht.

An der Straßenbahnhaltestelle „Am Entenfang“ in Karlsruhe ist ein 25-Jähriger am Mittwochnachmittag gegenüber dort andern Wartenden aggressiv geworden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann zunächst zwei Wartende verbal angegangen, danach zerschlug er eine Glasflasche und führte mit dem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen in Richtung der Personen aus, ohne diese zu treffen.

Der Mann ging im Anschluss in Richtung Sophienstraße davon. Eine Zivilstreife hat ihn kurz darauf vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.