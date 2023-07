Zimmergenaue Ortung in Rastatt

AirPods überführen Täter nach Diebstahl in Karlsruhe

Am Karlsruher Hauptbahnhof ist am Mittwoch ein 24-Jähriger beklaut worden. So weit, so (leider) alltäglich. Doch die Bundespolizei kam dem Tatverdächtigen auf die Spur – dank AirPods.