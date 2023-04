Aktion „Wir helfen“: Spendenbereitschaft der Karlsruher bleibt hoch

Energiekrise, Inflation, Preissprünge: Nie waren Spenden an bedürftige Mitmenschen so wichtig wie in den vergangenen Monaten.

Die Karlsruherinnen und Karlsruher denken weiterhin an ihre Mitmenschen, denen es weniger gut geht. Und es bleibt nicht beim Denken, im Gegenteil: Ihre Bereitschaft, mit Geldspenden an die BNN-Stiftung „Wir helfen“ die Not an etlichen Stellen in der Stadt etwas zu lindern, ist ungebrochen hoch. Die Bilanz für die Hilfssaison ist beachtlich – insgesamt kamen seit November 2022 bisher rund 180.000 Euro zusammen.

Noch nicht abgerechnet sind allerdings zwei der vier Benefizkonzerte. Das bedeutet, dass die Summe am Ende noch etwas höher liegen wird, zumal die Modern Church Band am 29. April ein zweites Mal bei einem Benefizkonzert auf der Bühne stehen wird.

Sehr zufrieden ist BNN-Verleger Klaus Michael Baur. „Die Spendenbereitschaft der Karlsruherinnen und Karlsruher ist ungebrochen hoch – das ist sehr erfreulich“, sagte er. Das Helfen sei in diesem Winter noch etwas wichtiger gewesen als bisher, so Baur.

Er verweist auf die Energiekrise, auf Inflation und große Preissprünge. Das habe die Situation für manche Mitmenschen verschärft. Umso dankbarer ist er, dass sich viele Bürger so aktiv einsetzten und die gute Sache der Stiftung „Wir helfen“ unterstützten.

Alle Künstler treten ohne Gage für den guten Zweck auf

Die BNN-Aktion „Wir helfen“ ist auch deshalb so erfolgreich, weil sich immer wieder hochkarätige Musikerinnen und Musiker in den Dienst der guten Sache stellen und ohne Gage auftreten. So das Mandolinenorchester Ettlingen zuletzt bei seinem Konzert in der Neureuter Badnerlandhalle.

Zu Beginn: Gänsehaut. Auf der Bühne steht Riho Suzuki und bläst in ihre Trompete. „Il Silenzio“, „die Stille“, das Meisterwerk des italienischen Musikers Nini Rosso aus dem Jahr 1965, erfüllt die Halle. Der Beitrag ist eine Demonstration der musikalischen Qualität der Solistin, aber auch des begleitenden Orchesters. Er legt die Latte für den weiteren Konzertverlauf sehr hoch, der tosende Beifall nach „der Stille“ ist mehr als gerechtfertigt.

Nach der Zugabe ist aber klar: Das Mandolinenorchester hat nach dem furiosen Auftakt das Potenzial, den Spannungsbogen nicht nur aufrechtzuerhalten, mehr noch, ihn auszudehnen.

Beispiele gibt es einige. Anna Maria Baggers präzise intoniertes Mandolinenkonzert von Antonio Vivaldi, das durch das Scheidungsdrama „Kramer gegen Kramer“ weltberühmt wurde. Die brillanten Gitarrensoli von Roman Hernitscheck in der Pink-Floyd-Hymne „Shine On You Crazy Diamond“. Oder das spontane Duett von Anna Maria Bagger und Marc Marshall, die den Klassiker „Route 66“ mitreißend und stimmgewaltig auf die Bühne zauberten.

Marc Marshall glänzt auch ohne Mikrofon

Überhaupt Marc Marshall: Der Entertainer ist eine Wucht. Stimmlich sowieso – das zeigt er schon gleich zu Beginn, als er sich von einer Mikrofonpanne nicht aus dem Konzept bringen lässt und einfach ohne Verstärker seine Stimme durch die Halle schickt –, aber auch in Sachen Entertainmentqualitäten. Begleitet vom ausgezeichneten Pianisten René Krömer begeistert Marshall sein Publikum, hält sich aber so zurück, dass sich das Mandolinenorchester unter der Leitung von Boris Bagger noch voll entfalten kann.

Das Zusammenspiel ist eine wunderbare, weil harmonische und unaufgesetzte Symbiose großartiger Künstler. Der Lohn des Publikums: stehend dargebrachte Ovationen und ausschließlich glückliche Gesichter.

Außer dem Mandolinenorchester traten in dieser Saison das Heeresmusikkorps aus Ulm, die erwähnte Modern Church Band sowie die Bläserphilharmonie Durlach vor jeweils begeistertem Publikum auf. Die Modern Church Band wird am 29. April in der Kirche St. Konrad (Hertzstraße 16 c) mit Gospel- und Popklassikern erneut zugunsten der BNN-Stiftung auftreten.

Die Erlöse aus den Konzerten fließen in die Kasse der Stiftung. Aus ihr wandert das Geld eins zu eins zu den Partnerorganisationen mit denen die BNN-Stiftung zusammenarbeitet: Caritasverband, Diakonisches Werk, Sozialer Dienst der Stadt, Arbeiterwohlfahrt und Sozialdienst katholischer Frauen.

Die Bedürftigen erhalten die Spenden in Form von Gutscheinen, beispielsweise für Lebensmittel, Hygieneartikel oder Kinderkleidung. Die Hilfsaktion der BNN gibt es seit 30 Jahren. Seit 2017 firmiert sie als Stiftung. Seit Beginn der Aktivitäten sind rund 3,4 Millionen Euro zusammengekommen.

Vielleicht waren die Spenden noch nie so wichtig wie zur Zeit. „Der Andrang war durch die multiplen Krisen, besonders auch die Inflation, viel größer in diesem Jahr“, sagt Luise Winter, Pressesprecherin der Diakonie Karlsruhe. Die Klientel sei unterschiedlich, vor allem seien jedoch Alleinstehende, Familien mit vielen Kindern und ältere Menschen auf Unterstützung angewiesen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr habe sich die Zahl der Anträge verdoppelt. Am meisten nachgefragt waren laut Diakonie Lebensmittel und Kleidung, speziell vor Weihnachten. „Dank der BNN-Aktion konnten wir allen Menschen weiterhelfen, die Anträge bei uns gestellt haben. Wir sind den BNN sehr dankbar, dass wir mit ihrer Unterstützung Menschen in Not versorgen können“, sagt Winter.