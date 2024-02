Alarm in der Innenstadt Karlsruhe: Carl-Hofer-Schule evakuiert

Ein Großalarm mit Polizeihubschrauber und vielen Einsatzkräften hält die Menschen rund um den Lidellplatz in Karlsruhes Innenstadt in Atem.

Großeinsatz am Lidellplatz in der Karlsruher Innenstadt: Die Polizei hat dort die Carl-Hofer-Schule evakuiert. Sie ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch ein Hubschrauber kreist über der Gegend. Gerüchten von Schülern zufolge soll ein Bewaffneter das Gebäude betreten haben. Andere sagen, dass ein Bombenalarm der Grund für die Maßnahmen sei.

Schülerinnen sagten dem Reporter dieser Redaktion vor Ort, dass sie eine junge Frau gesehen hatten, die in der Schule eine Waffe unter ihrer Jacke gezogen habe. Die Schülerinnen unterrichteten daraufhin sofort den Schulleiter. Der hat den Alarm offensichtlich ausgelöst. Die Angaben sind derzeit noch nicht zu überprüfen.

Die Carl-Hofer-Schule ist eine berufsbildende Schule. Sie liegt am Lidellplatz neben dem Stadtarchiv.

In der Vergangenheit schreckten Amokalarme Schüler und Eltern in Karlsruhe und Umgebung auf. Betroffen waren dabei die Europäische Schule in Karlsruhe sowie das Schulzentrum Stutensee. Die Alarme entpuppten sich als Fehlalarme.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 10.28 Uhr]