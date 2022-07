Alkoholisierte Fahrerin verursacht Verkehrsunfall in Karlsruhe-Durlach

Mit 2,3 Promille war eine 39-jährige Autofahrerin am Dienstag in Karlsruhe-Durlach unterwegs. Sie landete im Straßengraben und überfuhr ein Verkehrsschild.

Eine 39-jährige alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstagabend in Durlach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam sie gegen 22.15 Uhr von der Fahrbahn der Jean-Ritzert-Straße in Richtung Turmberg ab, streifte die Böschung und überfuhr ein Verkehrszeichen.

Das Fahrzeug kam im Graben zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich die Frau nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht. Da die Polizeibeamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille.

In der Folge musste die 39-Jährige ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 8.300 Euro.