Alkoholisierter 21-jähriger verursacht Verkehrsunfall auf Rüpurrer Straße in Karlsruhe

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall in der Rüppurrer Straße verursacht. Gegen 5 Uhr war der Fahrer auf der Kriegsstraße in Richtung Osten unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte er offenbar an der Kreuzung zur Rüppurrer Straße nach rechts in diese abbiegen.

Vermutlich aufgrund seiner offensichtlich überhöhten Geschwindigkeit in Verbindung mit seinem Alkoholkonsum gelang dem 21-Jährigen das Abbiegemanöver nicht und das Fahrzeug kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Dabei wurde der Fahrer verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.500 Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt voll gesperrt werden. Da die Beamten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung feststellten, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.