Alleinstellungsmerkmal in Karlsruhe: Laurentius-Gemeinde feiert Sonntagsgottesdienst konsequent im Freien

Die Corona-Beschränkungen beschneiden die Möglichkeiten auch der Kirchengemeinden. Gottesdienste können nur mit Abstand gefeiert werden. Doch was ist, wenn eine zu kleine Kirche die Gottesdienstbesucher nicht alle aufnehmen kann? Die Laurentiusgemeinde in Hagsfeld hat eine Lösung gefunden – und hält diese seit einem Jahr durch.

Die Sonne scheint, die Bäume haben schon alle ihr Frühlings-Grün. Vögel zwitschern, es ist Idylle pur. Die Gottesdienstbesucher strömen zu dem Gottesdienst unter freiem Himmel bei der Aussegnungshalle auf dem Hagsfelder Friedhof. Rund 80 Personen kommen an diesem Sonntagmorgen, stehen auf dem Rasen oder sitzen auf abstandsgerecht sortierten Stühlen und Bänken. Im Hintergrund befindet sich die historische Laurentiuskirche. Sie bleibt an diesem Sonntag leer, wie schon seit einem Jahr.

Im Freien sogar im Winter

Denn der Gottesdienst der evangelischen Laurentius-Gemeinde findet an diesem Sonntag nicht deshalb im Freien statt, weil das Wetter so schön ist oder weil es aus einem anderen Anlass gerade passt. Seit einem Jahr feiern die Protestanten von Hagsfeld nicht mehr in ihrer Laurentiuskirche den Sonntagsgottesdienst.

Auch andere Pfarrgemeinden in Karlsruhe, ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, feiern in Corona-Zeiten immer mal wieder Gottesdienste im Freien, doch so konsequent und gar über den Winter hinweg wie in Hagsfeld wird dies nirgendwo durchgezogen. In Hagsfeld hat sich inzwischen sogar eine Art Trend entwickelt.

Positive Rückmeldungen

Gemeindepfarrer Andreas Rennig erklärt gegenüber den BNN die Hintergründe: Angesichts des von der Landeskirche vorgegebenen Abstands von zwei Metern war die Laurentiuskirche zu klein. „Der Gottesdienstbesuch ist einfach zu gut. Es kommen normalerweise 60 bis 100 Leute, in unsere Kirche passen mit Abstand nur 30 Leute.“ Auch das Gemeindezentrum hätte nicht ausgereicht. Also beschloss der Ältestenkreis bei der ersten Coronawelle 2020 die Abhaltung des Sonntagsgottesdienstes im Freien. „Und mit den Verschärfungen im November 2020 war klar, dass Gottesdienste drinnen wieder vom Tisch waren“, so Rennig.

Also trauten sich Ältestenkreis samt Pfarrer, die Gottesdienste im Freien auch im Winter fortzusetzen. Das Wetter war bisher der Gemeinde gnädig. „Es hat im Grunde mehr geschneit als geregnet,“ so Rennig. Und das Experiment gab der Pfarrgemeinde recht. „Wir haben oft Rückmeldungen von Leuten, die sagen, es war so schön.“ Auch junge Familien mit Kindern kommen laut Rennig verstärkt, oder junge Leute aus ganz Karlsruhe. Er beobachtet zudem: „Es tut der Gemeinschaft gut, wenn man sich nicht nur in der Schlange beim Metzger trifft ...“.

Auch junge Leute kommen

An diesem Sonntag bestätigt sich dies. Der Pfarrer selbst kann den Gottesdienst zwar nicht halten, weil er sich angesichts eines Covid-Falles in der Kita seiner Kinder sicherheitshalber in Isolation begeben hat. Doch für ihn springt die scheidende Gemeindediakonin Jasmin Rentzsch ein. Eva Hemberger und Hannah Ruf musizieren. Nach dem Gottesdienst sind viele Besucher voll des Lobes. „Es ist wunderbar hier. Draußen ist es einfach schön“ sagt Annette Sartori, ihr Ehemann Erich Sartori stimmt zu.

Sie besuchen regelmäßig den Gottesdienst. „Wir wissen gar nicht, ob wir wieder in die Kirche zurückwollen, wenn Corona mal vorbei ist“, fügt Erich Satori launig hinzu. „Für mich ist diese Gemeinde Heimat. Ich komme jeden Sonntag hierher,“ erzählt die 90-jährige Anita Wurm. Im Freien zu feiern findet sie „ganz toll, zumal das Wetter mitmacht“.

Im Hintergrund stehen einige junge Leute. Sie gehören eigentlich nicht zur Kirchengemeinde, sondern kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen. „Die Gemeinde hier ist aber so herzlich und offen“, erzählt eine junge Frau. „Wir sind einmal zu diesem Freiluftgottesdienst gekommen und hängen geblieben“ lacht sie.

Altstadtrat Günter Fischer feiert am Sonntagmorgen ebenfalls mit. „Wir haben durchgehalten bei Wind und Wetter, wir hatten aber auch Glück,“ sagt er als Hagsfelder Urgestein. Er ist begeistert von dem Angebot und schaut zufrieden in die Runde: „Diese Altersstruktur ist doch enorm.“