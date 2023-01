Am Tag nach einer großen Sause war die Badische Staatskapelle nicht immer so spritzig und gut aufgestellt wie jetzt beim Neujahrskonzert. Nicht Silvester, aber die Rosenmontags-Party in der Kantine steckte dem Orchester bei einer Konzertprobe am Faschingsdienstag vor etlichen Jahrzehnten noch in den Knochen.

Wie man sich erzählt, wurde der damalige Generalmusikdirektor Arthur Grübner zunehmend ungeduldiger. „Nein, nein, nein, meine Herren, Intonation bitte, achten Sie doch auf die Stimmung!“ Die Antwort vom Oboenpult war ein schlagfertiges „Helau!“. Die Probe wurde daraufhin vorzeitig beendet.

So alt wie der „Sonnenkönig“

Anekdoten wie diese und viele weitere Einblicke gehören zu einer überaus lesenswerten neuen Chronik dieses Klangkörpers, der auf eine beachtliche Geschichte zurückblickt.

Nur wenige Orchester sind älter als all die berühmten Komponisten ihres Kern-Repertoires. Doch 1662 ahnte noch niemand von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Strauss – oder auch von der Stadt Karlsruhe.

Aber ein bis heute berühmter Spitzname kursierte schon zeitgleich mit der ersten Keimzelle der Badischen Staatskapelle: „Sonnenkönig“, rief man Louis XIV. zu, weil der Herrscher von Frankreich auf der Bühne im Pariser Tuilerien-Palast mit Strahlenkranz-Kostüm in der Rolle des Apollo von seinen Tanzkünsten überzeugte – und zwar in der Oper „Der verliebte Herkules“ (1662) von Francesco Cavalli mit Balletteinlagen von Jean-Baptiste Lully.

Gut 500 Kilometer entfernt notierte man in diesem Jahr am Hofe zu Durlach erstmals in einer Abrechnung Ausgaben „Uff die Music der Hoff Cappellen“. Fünf Musiker waren demnach 1662 in der Residenz der Markgrafschaft beschäftigt, die sich im Schloss Karlsburg in Durlach befand. Als Lohn erhielten sie nicht nur „Gellt“, sondern auch Roggen, Dinkel und Wein.

„Gellt“ und Wein als Sold für die Badische Staatskapelle

Musik sollte – wie Kunst insgesamt – am liberalen und kulturinteressierten Hause Baden fortwährend eine wichtige Rolle spielen. Auch in Karlsruhe, der Fächerstadt, die erst gut ein halbes Jahrhundert später als ihr bis heute aktives Orchester entsteht.

Etliche Dokumente aus dreieinhalb Jahrhunderten Orchestergeschichte liegen jetzt in Texten, Bildern und Briefen gebündelt vor. Bereichert werden sie um wissenschaftliche Beiträge der Kunsthistorikerin Kathrin Ellwardt, des Journalisten Claus-Dieter Hanauer, des Konzert- und Opernkritikers Manfred Kraft – beide auch Mitarbeiter dieser Zeitung –, der Musikverlegerin Anne Kern sowie des Musikwissenschaftlers Markus Zepf.

Zur Chronik der Badischen Staatskapelle gehört eine CD mit Musik von Brahms

Die Chronik der Badischen Staatskapelle lädt ein zum Stöbern in der Geschichte, zum Schwelgen in Reminiszenzen an die Musik, zum Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln. Denn das in neun Bereiche gegliederte Kompendium spart weder die dunklen Zeiten im Nationalsozialismus aus, noch macht es einen Bogen um jene köstlichen Karikaturen aus dem Theaterleben, in denen man hinter den Kulissen nicht nur mit hochnäsigen Kritikern deftig abrechnete.

In dem Buch ist nicht nur buchstäblich „Musik drin“. Zum Band gehört auch eine CD mit der ersten Live-Aufnahme des Orchesters aus dem Jahr 1991. Natürlich spielte die Kapelle zu diesem Anlass jenes Werk, dessen Uraufführung 1876 in Karlsruhe stattfand: die erste Sinfonie von Johannes Brahms.

Das Orchester und seine Kapellmeister wie Herrmann Levi (1864 bis 1872), Otto Dessoff (1875 bis 1880) und Felix Mottl (1880 bis 1903) waren einst derart gefragt, dass Karlsruhe Ende des 19. Jahrhunderts eine musikalische Metropole von Europäischem Rang war.

Der internationale Ruf zog weltbekannte Komponisten und Solisten an, so mehrfach Richard Strauss oder Edvard Grieg. Johannes Brahms wollte seine nach mehr als 14 Jahren Jahren endlich fertiggestellte erste Sinfonie von eben dieser Kapelle uraufgeführt wissen. Und Richard Wagner liebäugelte mit Karlsruhe als dauerhafter Bleibe.

Zwar entschied sich der Schöpfer großer Musikdramen am Ende für Bayreuth, dafür aber ließ sich sein Sohn Siegfried 1891 in Karlsruhe nieder. Er studierte dort Architektur an der Technischen Hochschule, war aber so beeindruckt von dem Dirigat Mottls, dass er sich für den Beruf des Musikers entschied.

Alle Hofkapellmeister und Generalmusikdirektoren stellt die Chronik vor. Man liest vom Aufstieg des Waldhorns zum Inbegriff romantischer Musik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und davon, welche Trompeten brauchbar waren und welche nicht. Ob Clara Schumann und Johannes Brahms heimlich vielleicht doch ein Liebespaar waren, das beantwortet zwar auch dieses Buch nicht. Wohl aber, wie sehr ihre Herzen für das Karlsruher Orchester schlugen.