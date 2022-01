Seit 1781 als Begräbnisstätte genutzt

Alter Friedhof Karlsruhe ist jetzt nur noch ein Park

Der Alte Friedhof in Karlsruhe ist der ehemalige städtische Friedhof der Stadt Karlsruhe. Seit dem Jahr 1781 nutzte die Stadt Karlsruhe den heutigen Alten Friedhof als Begräbnisstätte. Heute erinnert das Gelände nur noch an wenigen Stellen an einen Friedhof.