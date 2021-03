Wo kaufen die Menschen in Karlsruhe während der Corona-Krise ein? Eine Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung liefert die Antwort auf diese Frage.

Kaufverhalten in Corona-Krise

Während der Corona-Pandemie unterstützen ältere Menschen gezielt den lokalen Handel in der Karlsruher Innenstadt. Jüngere weichen während des Lockdowns dagegen eher auf den Online-Handel aus.

Das ist eines der Ergebnisse der deutschlandweiten Umfrage „Vitale Innenstädte“, die am 9. März in der Sitzung des Hauptausschusses öffentlich präsentiert wird. Für die Studie wurden vom Institut für Handelsforschung (IfH) Köln zwischen Ende September und Mitte Oktober 2020 immer donnerstags und samstags insgesamt 1.024 Passanten an verschiedenen Standorten der Karlsruher Innenstadt nach ihrem Einkaufsverhalten gefragt.

Untersucht wurden die Stellschrauben für lebendige Stadtzentren. Karlsruhe gehörte bei der vierten Fortschreibung der Umfrage erstmals zu dem Kreis der 107 untersuchten Städte.