Am Karlsruher Hauptbahnhof entgleist erneut ein ICE beim Rangieren

Bei einer Rangierfahrt ist ein ICE der Deutschen Bahn am Karlsruher Hauptbahnhof aus den Schienen gesprungen. Warum das Fahrzeug entgleiste, muss noch geklärt werden.

Am Dienstagmittag ist am Karlsruher Hauptbahnhof der Wagen eines ICE aus dem Gleis gesprungen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart gegenüber unserer Redaktion bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 13.50 Uhr. Verletzte habe es nach Angaben des Unternehmens keine gegeben, der Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Wie die Unternehmenssprecherin fortführte, sei der Zug bei einer Rangierfahrt vom Gleis abgekommen. Passagiere hätten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in den Waggons befunden. Aus welchem Grund der Wagen aus dem Gleis gesprungen sei, müsse noch geklärt werden.

Binnen Wochen der zweite Unfall am Hauptbahnhof

Im Herbst ist es in Karlsruhe zuletzt zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein ICE war damals gegen 9.30 Uhr auf dem Weg in den Abstellbereich aus dem Gleis gesprungen. Das Fahrzeug wurde vom davor hängenden Teil des Zuges noch einige Meter weit mitgeschleift, woraufhin es um mehrere Meter versetzt auf dem Gleiskörper zum Stehen kam.