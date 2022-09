Erst Burger essen und dann Podiumsdiskussion oder Konzert besuchen? Am Hafen galt das lange als unmöglich – nun macht ein Team aus Künstlern das Industriegebiet für die Stadtgesellschaft zugänglich.

Kunst und Kultur erobern den Karlsruher Rheinhafen – zumindest ein bisschen. Noch bis in den Oktober hinein bietet der „WERKstattPALAST“ ein niedrigschwelliges Kunst- und Kulturangebot und soll gleichzeitig den Hafen beleben.

Dafür hat eine Team aus Ehrenamtlichen den „Palast“, eine Konstruktion aus Gerüst und Container, auf der Festwiese gegenüber der Anlegestelle der MS Karlsruhe errichtet.

Viele Gäste kommen von der MS Karlsruhe zum „WERKstattPALAST“

Jede Woche von Donnerstag bis Sonntag stehen Diskussionsrunden, Vorträge, Performances oder Konzerte auf dem Programm. All das beschäftigt sich irgendwie mit dem Thema Infrastruktur. Dieses wolle man aus künstlerischer, wissenschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Perspektive beleuchten, sagen die Veranstalter.

Wir wollen den Hafen für die Stadtgesellschaft öffnen. Norina Quinte, Projektleiterin

Der „WERKstattPALAST“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kunstplattform „ato“ und dem „KIT Innovation HUB – Prävention im Bauwesen“. „Wir wollen den Hafen für die Stadtgesellschaft öffnen“, sagt Projektleiterin Norina Quinte.

Ziel sei es, auch unkonventionelle Orte mit Kunst zu bespielen. Man wolle zudem weg vom konventionellen Galeriesystem, mit dem man nicht jeden erreichen könne.

Und das Konzept aus Ausstellungsraum und Aussichtsterrasse geht auf: „Wir haben viele Gäste, die uns sagen, dass sie normalerweise nicht in Galerien oder Museen gehen“, freut sich Quinte.

Sie sitzt heute im Container-Palast gegenüber der Schiffsanlegestelle und bereitet die nächsten Veranstaltungen vor. „Viele Gäste kommen tatsächlich auch von der MS Karlsruhe“, sagt Quinte. Darunter seien auch Senioren und Familien mit Kindern.

Diskussionen, Konzerte, ein Malbuch für Kinder

Durch das breit gefächerte Angebot sei auch für jeden etwas dabei – von der wissenschaftlichen Diskussion über ein Indiepop-Konzert bis hin zum eigens entworfenen Quartett oder Malbuch für die Kleinen. Türöffner ist meist die Ausstellung zu verschiedenen Materialien gleich am Eingang des Gebäudes.

Eine Werkstatt fühlt sich für viele einfach bodenständiger an. Norina Quinte, Projektleiterin

Quinte und ihr Team nennen die Ausstellung „Materialbibliothek“. Die Materialien, die die Besucher dort in Augenschein nehmen können, sind ein Mix aus Kunst, Bauchemie und Müll. „Hier bleiben die meisten hängen“, hat Quinte beobachtet. So sei es dann leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Den Veranstaltern ist es wichtig, dass sich die Besucher wohlfühlen.

Veranstalter können sich vorstellen Projekt am Rheinhafen in Zukunft fortzuführen

Zusätzlich zum Programm gibt es beim „WERKstattPALAST“ mit Burgern oder Hotdogs auch ein gastronomisches Angebot. „Auch die Hafentreppe wird genutzt“, freut sich Quinte. Viele Besucher genießen dort einen Burger oder ein Getränk vor der Industriekulisse des Hafens.

Auch von der Hafendirektion selbst sei bislang positives Feedback gekommen. „Viele Besucher sagen uns außerdem, dass wir doch den Palast einfach stehen lassen sollen“, sagt die Projektleiterin.

Die Veranstalter können sich durchaus vorstellen, ein solches Projekt auch in Zukunft fortzuführen – gerne auch wieder im Rheinhafen. „Die stillgelegte Thermoselect-Anlage wäre ein passender Fleck, den man wiederbeleben könnte“, überlegt Quinte. Die Industrieruine ist ihrer Meinung nach ein guter Ort, um Industrie, Wissenschaft und Kunst miteinander zu verbinden.

„WERKstattPALAST“ mit Programm steht bis zum 15. Oktober

Der „WERKstattPALAST“ steht noch bis zum 15. Oktober auf der Festwiese bei der Anlegestelle der MS Karlsruhe. Immer donnerstags bis sonntags gibt es ein Programm mit Diskussionen, Vorträgen und Musik.

Am Donnerstag, 15. September, gibt es unter anderem um 18.30 Uhr den Vortrag „Schöne Forschung – Substanz und Nachhaltigkeit“, am Freitag, 16. September, stehen Konzerte von „Fox and Friends“ und Peter Piek auf dem Programm.

Am Samstag um 15 Uhr ist der Talk „Gesprächsmenü: Form oder Norm“ geplant, am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ein Kinderworkshop zu Gips und Porenbeton. www.werkstattpalast.de.