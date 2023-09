Wie es war? „Cool und heiß.“ Das klingt ja fast wie ein Werbespruch für die Feuerwehr: „Cool und heiß.“ Zu der Erkenntnis kamen indes nicht irgendwelche cleveren Marketingstrategen, sondern Konstandin und Jonas. Die beiden Grundschüler aus der Pfalz sind mit ihrer Mutter hierher zum Tag der offenen Tür in der Feuerwache West der Karlsruher Berufsfeuerwehr gekommen.

Und dort durften sie regelrecht Feuerwehrluft – und das im wahrsten Sinne des Wortes – schnuppern. Vor wenigen Minuten noch „turnten“ sie durch den Parcours, in dem normalerweise die Feuerwehrleute Atemschutztraining abhalten.

Da ist richtig viel los. Florian Geldner

Leiter der Branddirektion

Und dass Jonas und Konstandin dies eben mit offener Maske, im Schutzanzug und mit einer kleinen Sauerstoffflasche am Rücken machen konnten, mündete am Ende in die Erkenntnis, es sei „cool und heiß“ gewesen.

Nicht minder cool, und das durften Florian Geldner, Chef der Karlsruher Feuerwehr, und sein Team allemal vermelden, war insgesamt gesehen das beachtliche Besucherinteresse an dem Tag der offenen Tür. „Da ist richtig viel los“, zeigt sich der Leiter der Branddirektion Karlsruhe begeistert.

Keine Frage, die Feuerwehr zieht. Und wie. Vor allem bei Kindern. Die Begeisterung der Kleinen für die großen roten Autos, für deren Blaulichter, überhaupt für all das, was sich in einem Feuerwehrauto so alles befindet, ist greifbar und sehenswert. Okay, Feuerwehrmann Sam war zwar nirgendwo zu sehen, dafür viele andere Feuerwehrleute, die wenigstens so ähnlich aussehen.

Feuerwehrmann Sam? „Der kommt doch immer im Fernsehen und rettet Leute. Der ist echt toll“, erklärt der siebenjährige Fabian Köhler und meint damit eine gleichnamige Trickfilm- und Animationsserie.

Tag der offenen Tür soll Werbung für die Feuerwehr machen

Genaugenommen verfügt die Karlsruher Berufsfeuerwehr über rund 250 „Feuerwehrmänner Sam“ und einige wenige Feuerwehrfrauen. Von über 250 Einsatzkräften im Dienst spricht Geldner. Hinzu kommen gut 700 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehrabteilungen in der Fächerstadt. Über mangelnde Arbeit können sich die Einsatzkräfte jedenfalls nicht beklagen. Um die 3.500 Alarmierungen gingen 2022 bei der Feuerwehr ein.

Dass ein Tag der offenen Tür auch dafür steht, Werbung in eigener Sache zu betreiben, dürfte unbestritten sein. „Und so ein Tag bietet natürlich die Möglichkeit, unsere Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt im Vorfeld der Veranstaltung Feuerwehr-Pressesprecherin Michaele Hofmann.

Zudem lässt sich solch eine Veranstaltung mit viel Infos über die Feuerwehr aber auch mit wichtigen Erläuterungen zum Brandschutz im Allgemeinen und Speziellen verbinden.

100 Bewerber für zehn Ausbildungsplätze bei der Berufsfeuerwehr

Um das alles im Feuerwehralltag gewährleisten zu können, bedarf es eines fachkundigen und engagierten Personals. Noch muss sich die Karlsruher Berufsfeuerwehr keine Sorgen um ihren „Nachwuchs“ machen. Im nächsten Jahr sollen zehn Plätze für den Grundausbildungslehrgang besetzt werden. „Über 100 Bewerbungen haben wir erhalten“, lässt Geldner durchblicken.

Klingt viel, ist aber am Ende dann doch weniger als vor ein paar Jahren mit Bewerberzahlen um die 400. Übrigens: Voraussetzung für eine Bewerbung bei der Berufsfeuerwehr ist eine abgeschlossene Ausbildung. In Karlsruhe gibt es dafür nun ein Kombi-Modell. Erst folgt laut Geldner eine Ausbildung beim „Team sauberes Karlsruhe“ (angesiedelt beim Abfallwirtschaftsamt), danach geht es zur Berufsfeuerwehr-Ausbildung.

Für mich war das immer ein Kindheitstraum, Feuerwehrmann zu werden. Martin Gärtner

Berufsfeuerwehrmann

Davon freilich sind die meisten, besonders die jüngeren Besucher beim Tag der offenen Tür noch weit entfernt. Martin Gärtner wiederum ist längst in der Berufsfeuerwehr angekommen.

Bei der Jugendfeuerwehr Ettlingen hat für ihn das Abenteuer Feuerwehr begonnen. „Für mich war das immer ein Kindheitstraum, Feuerwehrmann zu werden“, erzählt der junge Mann. Er studierte zunächst Sicherheitsingenieurwesen, um dann zur Berufsfeuerwehr zu gehen.

Wieder so ein „Feuerwehrmann Sam“, der seine Berufung gefunden hat – einer, der zu der Truppe gehört, die nach wie vor viel Wertschätzung in der Bevölkerung genießt. „Dafür allein schon lohnt sich der Job“, so Gärtner. Konkrete Einblicke, und dies sehr unmittelbar, in die Arbeit der Feuerwehr boten sodann zwei Einsatzübungen mit Drehleiterwagen, Rauch, Blaulicht, Menschenrettung, eben mit vielem, was die Einsatzarbeit der Feuerwehr ausmacht. Das Fazit des Tages: Es war in der Tat „cool und heiß“.