Der „WERKstattPALAST“ im Karlsruher Rheinhafen geht in seine vorerst letzte Runde. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es in dem temporären Kulturzentrum noch einmal ein buntes Programm. Seit Mitte August wird die eigens aufgestellte Containerkonstruktion von einem Team aus Künstlern und Wissenschaftlern mit einem niedrigschwelligen Kunst- und Kulturangebot bespielt.

Dahinter stecken die Kunstplattform „ato“ und das „KIT Innovation HUB – Prävention im Bauwesen“. Auf dem Programm standen Vorträge, Lesungen oder Konzerte.

Als Themenschwerpunkt hatten die Macher das Thema (Infra-)Struktur festgelegt. Durch die Lage an der Anlegestelle der MS Karlsruhe wurde auch versucht, den Hafen mit der Stadtgesellschaft zu verbinden.

„WERKstattPALAST“ endet: Wie könnte das Projekt fortgeführt werden?

An diesem Donnerstag ist um 18.30 Uhr ein Resümee der vergangenen zehn Wochen geplant, zudem gibt es einen Talk und Musik von Klaus Fiehe. Am Freitag steht eine Performance von Medienkünstler Kilian Kretschmer auf dem Programm (20.30 Uhr), Musik gibt es von Sebastian Heck. Für Samstag kündigen die Veranstalter das Finale an: Um 15 Uhr steht eine Finissage mit Abschlusstalk an. Die anschließende Party beendet den „WERKstattPALAST“.

Viele Besucher hatten in den vergangenen Wochen angeregt, die Containerkonstruktion doch einfach stehen zu lassen. Die Verantwortlichen können sich vorstellen, das Projekt fortzuführen, auch an anderer Stelle. Projektleiterin Norina Quinte hatte im Gespräch mit dieser Redaktion unter anderem die stillgelegte Thermoselect-Anlage im Rheinhafen ins Gespräch gebracht.

Laut Quinte haben zwischenzeitlich auch andere Städte Interesse an dem Projekt geäußert. Man werde in den nächsten Monaten entscheiden, wie es weitergeht.