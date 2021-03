Mord in der Karlsruher Amalienstraße: Bis heute ist ein Täter auf der Flucht

Weil sie sich in ihrer Ehre verletzt fühlten, haben vor fünf Jahren zwei Männer in der Karlsruher Innenstadt einen 43-Jährigen umgebracht. Das Opfer hatte sich mit der Ehefrau und Tochter der beiden eingelassen.

Die leuchtend gelben Tatort-Markierungen, die Polizeibeamte vor ziemlich genau fünf Jahren auf dem Fußweg der Amalienstraße in Höhe der Hausnummer 40 angebracht hatten, sind längst nicht mehr zu sehen. Den Passanten, die an diesem Märztag hier im Herzen der Stadt unterwegs sind, ist nicht mehr geläufig, was sich an dieser Stelle zugetragen hat. „Hingerichtet?“, sagt eine junge Frau mit Kinderwagen. „Nie gehört.“

Ein 43 Jahre alter Mann erlitt hier tödliche Stich- und Schussverletzungen – es war das, was man landläufig mit der irreführenden Bezeichnung „Ehrenmord“ beschreibt: Der Familienvater musste büßen für ein angeblich „ehrwidriges Verhältnis“, das er zur Ehefrau eines 37-Jährigen unterhielt. Dieser und dessen 49 Jahre alter Schwiegervater – ein Cousin des Opfers – verabredeten sich dazu, den 43-Jährigen umzubringen – um die sogenannte Familienehre wieder herzustellen.

In den späten Abendstunden dieses Märztages war es soweit: Als sich der 43-Jährige nach einem Kneipenbesuch in der Amalienstraße in seinen geparkten Wagen setzte, stiegen für ihn überraschend auch die beiden Männer zu. Das Opfer bekam nach verbalem Vorgeplänkel Messerstiche in die Brust, schleppte sich mit letzter Kraft aus dem Wagen und wurde dann mit einem Kopfschuss auf dem Trottoir exekutiert. Anwohner, die in den Nachtstunden den Schuss hörten, dachten an einen Feuerwerkskörper.