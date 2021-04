Der türkische Präsident Erdoğan hat am 20. März per Dekret den Austritt seines Landes aus der Istanbuler Konvention verfügt. Dieses Abkommen sollte in 45 Staaten Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen. Gegen diese Aktion des türkischen Staatsführers haben gestern die Hochschulgruppen Karlsruhe und PH Heidelberg vor dem türkischen Generalkonsulat in der Rintheimer Straße zu einer Demonstration ausgerufen.

Sie haben vor der Vertretung, nur wenige Zentimeter außerhalb des dem Generalkonsulat gehörenden Geländes, 301 rote Rosen ausgelegt. Nachgewiesen sind 300 türkische Frauen, die im vergangenen Jahr durch häusliche Gewalt umgekommen sind. Die Eins stand für die vermutlich erheblich höhere Dunkelziffer weiterer im häuslichen Umfeld getöteter Frauen.

Begleitet wurde die Aktion mit selbstgemalten Plakaten, auf denen etwa „Respekt“ zu lesen war. Neben einem Bild von Erdoğan war eine blutverschmierte Hand zu sehen, neben der „An Ihren Fingern klebt Blut“ stand.

Vor dem türkischen Generalkonsulat kamen nur wenige Teilnehmer zusammen

Mit Straßenkreide an der Einfahrt aufgemalte Hinweise sollten Interessierte zum etwas versteckt liegenden Generalkonsulat locken. Dennoch waren lediglich rund zwei Dutzend Amnesty-Aktive gekommen, obwohl auch unter Corona-Bedingungen 40 Teilnehmer genehmigt waren.

Das hat aber die Organisatoren Matthias Lerche und Michael Schlachter und ihre Mitstreiter nicht weiter gestört. Denn es sollte unter den Parolen „Entscheidung zurücknehmen! Konvention umsetzen!“ ohnehin lediglich eine Mahnwache sein.

„Die Türkei“, stellte Lerche bedauernd fest, „war einmal in Sachen Menschenrechte sehr fortschrittlich.“ Das sei aber mittlerweile ganz anders geworden.

Demonstration verlief laut Polizei friedlich

Mit etwas Sorge haben die Teilnehmer zum hermetisch abgeschirmten Generalkonsulat geschaut. Aber von dort blieb es ebenso friedlich wie seitens der Demonstranten. Die Polizei war mit lediglich sechs Beamten vor Ort, hätte aber im Falle eines Falles genügend Kräfte im Hintergrund gehabt, wie der Einsatzleiter berichtete.

Dieser benutzte die Worte „ruhig, besonnen und umgänglich“ für die Einsatzlage. Dass ein Fahrzeug des Generalkonsulats relativ nahe an den Rosen vorbeifuhr, war wohl Zufall und keine abgebrochene Gegendemonstration.