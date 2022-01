Zwischen Angst und Gelassenheit

„Das ist ein Schock“: Nach dem Amoklauf in Heidelberg herrscht Betroffenheit unter Karlsruher Studierenden

Auf dem KIT-Campus sind die Geschehnisse in Heidelberg am Tag danach ein Thema. Studierende äußern sich betroffen, manch eine verspürt Ängste. Auch Erinnerungen an den Amoklauf von Winnenden im Jahr 2009 werden wach.