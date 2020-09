Neuordnung der Parkzone

Amt will mit neuen Anwohnerparkplätzen in der Karlsruher-Oststadt Autofahrer zu Rad und Bahn zwingen

In der Oststadt wurde in dem Gebiet zwischen der Durlacher Straße, der Karl-Wilhelm-Straße und der Georg-Friedrich-Straße die Bewohnerparkzone „A1“ neu geordnet. Hier dürfen nur noch Anwohner uneingeschränkt parken. Alle anderen müssen sich ein Ticket am Parkautomaten ziehen und dürfen für höchstens zwei Stunden stehenbleiben.