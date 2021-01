Das ursprünglich in Ettlingen gegründete Autohaus Zschernitz logierte einst am Zoo, später nahe dem Messplatz, und heute am Bahnhof Mühlburg. Über Jahrzehnte prägte es das Stadtbild mit.

Als Christoph Zschernitz 1928 in Ettlingen eine Tankstelle nebst kleinem Reparaturbetrieb gründete, ahnte noch niemand, dass das Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten und größten Automobilbetriebe in Südwestdeutschland heranwachsen würde.

In Karlsruhe hat Zschernitz spätestens seit der Nachkriegszeit das Stadtbild entscheidend mitgeprägt. Kontinuierlich ist man gewachsen, entsprechend stieg der Platzbedarf. Jetzt hat die GmbH wie berichtet beim Amtsgericht Karlsruhe Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Man will den Geschäftsbetrieb sanieren. Ein finanzstarker Investor ist in Sicht.

Eine der prägenden Persönlichkeiten der Unternehmensgeschichte war Günter Ernst Zschernitz, der Sohn des Unternehmensgründers. Er legte 1933 die Meisterprüfung im Automechaniker-Handwerk ab und machte die Firma ab den 50er Jahren zu einem der deutschlandweit wichtigsten Vertriebspartner der Adam Opel AG. In den 70er Jahren gehörten sechs Großbetriebe und rund 500 Mitarbeiter zur Unternehmensgruppe.