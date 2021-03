Analyse der Karlsruher Stadtteile: Kretschmann-Partei in der westlichen Innenstadt am stärksten

In sämtlichen Stadtteilen mit Ausnahme von Wolfartsweier haben die beiden Karlsruher Kandidaten der Grünen das Rennen gemacht. Der CDU gelang es in keinem Stadtteil, die Grünen zu überholen.

Höchste Wahlbeteiligung in Höhenstadtteilen

In lediglich einem einzigen Karlsruher Stadtteil haben es die Grünen nicht geschafft, alle anderen Parteien in den Schatten zu stellen: In Wolfartsweier schnitten sie mit 26,9 Prozent ab, die SPD allerdings holte dort 30,9 Prozent.

Dieses Ergebnis der Sozialdemokraten geht erkennbar auf das Konto ihres Kandidaten Anton Huber.

Der Physiker ist dort ehrenamtlich als Ortsvorsteher tätig.