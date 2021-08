Badisches Landesmuseum

Anfassen erlaubt! Schau für Museumsbesucher kommt gut an

Bloß nicht fallenlassen: In den meisten Museen hört niemand diese Warnung, weil Kunstwerke hinter Glas verborgen sind oder Betrachter gebührenden Abstand halten müssen. Am Badischen Landesmuseum ist das anders: Hier dürfen Besucher antike Relikte in Hand nehmen.