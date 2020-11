„I hätt do mol e Frog“

Angeblicher Ortsausgang auf einer kleinen Straße mitten in Karlsruhe stiftet Verwirrung

Wie kann es sein, dass mitten in Karlsruhe Schilder stehen, die den Ortsausgang markieren? Diese Frage beschäftigt BNN-Leser Klaus Mayer täglich, wenn er auf seinem Weg zur Arbeit durch die Waldstadt in die City radelt. Mit Kollegen hat er jahrelang vergeblich gerätselt. Jetzt endlich weiß er Bescheid – dank der BNN-Leserfragen-Aktion „I hätt do mol e Frog“.