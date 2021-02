Angela Francke ist die erste Radprofessorin in der Geschichte der Karlsruher Hochschulen. Welche Vorstellungen und Pläne hat sie?

Angela Francke kommt im Sommer an die Hochschule

Am 1. März tritt Angela Francke ihre neue Stelle als Stiftungsprofessorin für Radverkehr an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft an.

Die geborene Dresdnerin bekleidet eine der sieben Radprofessuren, die vom Bundesverkehrsministerium zur Erforschung und zur Weiterentwicklung des Radverkehrs gefördert werden.