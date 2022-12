Anne Helene Kratzert feiert am vierten Advent in Palmbach den ZDF-Fernsehgottesdienst

Anne Helene Kratzert hat am vierten Advent in Palmbach den ZDF-Fernsehgottesdienst gefeiert. Die evangelische Andacht aus dem Bergdorf wurde live übertragen.

Normalerweise kommen sonntags in der Waldenserkirche nur wenige Dutzend Gläubige zusammen. Am vierten Advent sind beim Gottesdienst von Pfarrerin Anne Helene Kratzert mehrere Hunderttausend Menschen dabei.

Nicht in der historischen Palmbacher Kirche, wo die Bankreihen voll besetzt sind, sondern vor den Fernsehgeräten in ganz Deutschland. Die evangelische Andacht aus dem Bergdorf wird nämlich vom ZDF live als Fernsehgottesdienst übertragen.

Maria wurde mit 14 schwanger

Einen Gottesdienst mit „offenem Herzen und offenen Händen“ wolle sie feiern, verspricht die Bergdorf-Pfarrerin. Und es ist ein Gottesdienst mit viel Musik und Lesungen.

Pfarrerin Kratzert erzählt die Geschichte der schwangeren Maria, die von einem Engel erfährt, dass die ein ganz besonderes Kind bekommen werde. Eine 14-jährige, die unverheiratet schwanger wird, in einer schwierigen Zeit. Hat sie sich gefreut? „Ein Schock war es, ihr Leben ist zu Bruch gegangen“, sagt Kratzert. Aber Maria habe gesungen, ein „leises trotziges Lied“, voller Sehnsucht und Hoffnung.

Für Kratzert ist Maria ein Symbol für die vielen Frauen, für die eine Schwangerschaft keine Freudenbotschaft ist, die jung sind, unverheiratet und unaufgeklärt. „Nicht immer ist eine Schwangerschaft ein Geschenk, das man mit Freude auspackt.“

Schwierige Zeiten

Außerdem seien viele Frauen auch aus anderen Grünen in einer verzweifelten Situation, so Kratzert weiter, diese Frauen säßen in Teheran oder in den Luftschutzkellern in Kiew. Man müsse in diesen schwierigen Zeiten zu allen Frauen stehen, „die im Staub sitzen, mit einer Welt, die sich nach Hoffnung sehnt“, appelliert Kratzert. Manchmal sehe sie die Welt durch Marias Augen, dann sehe sie eine Welt von Armen und Reichen, Hungrigen und Satten, Niedrigen und Stolzen.

Sich in diesem Jahr auf Weihnachten zu freuen, sei nicht einfach. „Man hat ein Jahr im Rücken, in dem Krieg in Europa ausgebrochen ist und eine junge Frau im Iran starb, weil sie ein Kopftuch falsch trug. Ein Jahr, in dem auch in Europa alte Sicherheiten durch die Finger gebröselt sind wie trockener Sand“, so Kratzert. Aber Freude sei ein Gefühl, das sich immer dann einstelle, wenn etwas Schönes passiere. Das könne für viele Menschen durchaus an Weihnachten wieder der Fall sein.

Es ist in diesem Jahr bereits der zweite Fernsehgottesdienst aus Karlsruhe. Im September wurde eine Andacht aus der Friedenskirche in Weiherfeld übertragen.