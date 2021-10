Anrufe von falschen Polizeibeamten in Karlsruhe

Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich bislang unbekannte Personen am Dienstag zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr telefonisch bei überwiegend älteren Personen und gaben sich als Polizisten aus.

Die Tatverdächtigen täuschten vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sie und erkundigten sich in diesem Zusammenhang nach Bargeld und Wertgegenständen, die sich in der Wohnung der Angerufenen befinden. Die Betroffenen durchschauten jedoch schnell die Betrugsmasche, so dass es glücklicherweise zu keinen finanziellen Schäden kam.

Die Polizei möchte eindringlich auf folgende Punkte hinweisen:

Die Polizei ruft niemals unter dem Polizeinotruf 110 an

Keinen persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände an Fremde herausgeben.

Bei Verdacht die 110 wählen und den Sachverhalt mitteilen. Nicht die Rückruftaste benutzen.

Am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps gibt es unter www.polizei-beratung.de