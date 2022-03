Anwohner entdeckt Feuer auf Balkon in Oststadt

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagabend, 7. März, zu einem Feuer auf einem Balkon in der Karlsruher Oststadt. Wie hoch der dabei entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe erklärte.



Gegen 22.40 Uhr wurde durch einen Anwohner das Feuer auf dem Balkon in der Berckmüllerstraße entdeckt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe stand der Balkon bereits im Vollbrand. Dank schnellem Dazwischentreten konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert werden.



Durch ein geborstenes Fenster und die Balkontür drang Rauch in die Wohnung ein. Die Bewohner waren nicht zu Hause und blieben somit unverletzt.



Warum es zu dem Brandausbruch auf dem Balkon kam ist bislang noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen hierzu aufgenommen hat.