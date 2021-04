Bahn an Bahn, Auto an Auto: Die Schillerstraße im Karlsruher Westen wird zum Nadelöhr, weil aktuell wieder viele Bahnen durch sie umgeleitet werden. Anwohner wollen sich das nicht mehr gefallen lassen.

Felix Krawczyk hat gezählt: Innerhalb von zehn Minuten fahren derzeit sechs Straßenbahnen durch die Schillerstraße. Diese Frequenz ist einer baustellenbedingten Umleitung geschuldet – die für die Bewohner eine enorme Belastung sei, wie Krawczyk betont.

Gemeinsam mit seinen drei WG-Mitbewohnern und weiteren Nachbarn startet er jetzt eine Petition. In Briefen und Mails an das Rathaus drängt man auf andere Linienführungen, eine Entschädigung der Anwohner und ein Durchfahrtsverbot für Autos. „Wir wohnen in dieser Stadt und haben ein Recht auf Ruhe“, heißt es in dem Protestschreiben.

Seit zwei Jahren lebt Krawczyk in der Schillerstraße. „Und vergangenes Jahr war die Hölle“, sagt der junge Mann. Damals wurden monatelang Bahnen an seinem Balkon vorbeigeleitet.