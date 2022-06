Der Edeltrudtunnel verändert sein Gesicht: Wo in den beiden gut 600 Meter langen Röhren auf der Südtangente bislang Barrieren in Längsrichtung Autofahrern die Sicht auf die Bautätigkeit entlang der jeweils innersten Fahrstreifen nahmen, ist der Sichtschutz nun gewichen.

Der Blick fällt auf die frisch gemachte Trennwand zwischen Nord- und Südröhre. Sie präsentiert sich freundlich-hell, zeitgemäße LED-Lampen erleichtern den Verkehrsteilnehmern gerade im gleißenden Sommerlicht den Hell-Dunkel-Kontrast beim Einfahren in den Tunnel und dem Verlassen.

Das ist auch gut so. Denn bald nach dem östlich vorgelagerten kürzeren Tunnel, kurz vor der Abfahrt nach Dammerstock und Rüppurr in Fahrtrichtung Osten, steht ein neuer stationärer Blitzer.

Neue Phase der Arbeiten im Edeltrudtunnel in Karlsruhe

Das zwischenzeitliche Fehlen der provisorischen Wände kündet von einer neuen Phase, in die das Mammutprojekt eintritt. In der Nordröhre wird nun umgestellt, so dass dort drei Fahrstreifen den Verkehr abwickeln: zwei in Fahrtrichtung Osten, eine in Richtung Westen.

Die zweite Spur in westlicher Richtung verläuft in der Südröhre. Voraussichtlich am Wochenende des 25. und 26. Juni wird die Umorganisation erfolgen, sagt der Chef des städtischen Tiefbauamts, Martin Kissel. Nach dem aktuellen Stand der Arbeiten wird es dann bis Ende November so bleiben.

Ziel der Bauleute ist es, mit der kompletten Sanierung mit Mai kommenden Jahres fertig zu sein – bevor auf der nahen Autobahn 5 stauträchtige Sanierungsarbeiten geplant sind.

Zwei Streifen sollen je Richtung zur Verfügung stehen

Kissel zufolge geht das Konzept sehr gut auf, möglichst dauerhaft zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung zu stellen. Um eine möglichst hohe Verkehrskapazität zu gewährleisten, betreiben die Fachleute einen erheblichen Aufwand.

Schließlich erfolgen Sanierung und der Einbau der aktuellen Tunneltechnik im laufenden Betrieb. Mehr als 70.000 Fahrzeuge täglich sind auf der Südtangente unterwegs – und mithin auch im Edeltrudtunnel.

Den Autofahrern attestieren die städtischen Fachleute eine gute Disziplin beim Befahren des Nadelöhrs Edeltrudtunnel. Zugleich weisen sie darauf hin, dass die Fahrbahnen trotz des anspruchsvollen Bauprogramms 3,50 Meter betragen. Das ist deutlich komfortabler als in manchen Autobahnbaustellen, wo die Breite des Überholstreifens mitunter mehr als einen Meter geringer ist.

Neue und alte Technik parallel in Betrieb

Nach der ersten Bauphase hatten Lieferengpässe bei bestimmten Kabeln, Halbleitern und weiterem technischem Material im vergangenen Herbst für eine Zwangspause im Baubetrieb gesorgt. Im Januar liefen die Arbeiten wieder an.

In der bereits abgeschlossenen Bauphase wurden unter anderem die Fluchttüren zwischen den beiden Röhren auf den aktuellen Sicherheits-Standard gebracht und neue Fahrbahndecken eingebaut. Außerdem wurden die Betonwände abgestrahlt. Gegenwärtig ist in Teilen des Edeltrudtunnels bereits die neue Technik verbaut und funktioniert laut Tiefbauamt einwandfrei.

In anderen Teilen jedoch ist noch alte Technik in Betrieb. Auch neue Belüftungsturbinen haben Einzug gehalten. Im Edeltrudtunnel werden wegen der dortigen spezifischen Verhältnisse jedoch weniger solcher Geräte benötigt als im Karoline-Luise-Tunnel. Dort, unterhalb der Kriegsstraße, haben Schäden an der Lüftungstechnik die Inbetriebnahme des Tunnels auf unbestimmte Zeit verhindert.