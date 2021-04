Der Ruf des Madagaskarwebers schallt durch das üppige Dschungelgrün und die feuchtwarme Luft im Exotenhaus (früher: Tullabad) des Karlsruher Zoos.

Auf der Empore, etwa auf Höhe der obersten Plattform des früheren Zehnmeterturms mit tiefem Blick in das Biotop mit dem Thema „Uferlandschaft“, sitzen sich Janika Dehmer und Kai Hochstuhl, zwei junge Berufsberater der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, und der Zoodirektor Matthias Reinschmidt mit Indigo, einem Hyazinth-Ara auf der Hand, gegenüber.

Zwei Kameras und Mikrofone sind auch auf sie gerichtet, denn sie produzieren Folge 20 und 21 ihres Podcasts zur Berufsberatung. Ein Podcast ist eine Sendung zum Hören, die auf einschlägigen Internet-Plattformen gestreamt werden kann.

Zu sagen ,Ich liebe Tiere‘ reicht nicht aus. Matthias Reinschmidt, Zoodirektor

Im Interview mit dem Direktor des Karlsruher Zoos wollen Dehmer und Hochstuhl ihren jungen Zuhörern ein Gefühl vermitteln, welche Voraussetzungen für den Ausbildungsberuf des Tierpflegers und welche für die akademischen Berufe in einem Zoo nötig sind. Um es vorweg zu nehmen: „Zu sagen ,Ich liebe Tiere‘ reicht nicht aus“, so Reinschmidt.

Um Schulabgänger während Corona zu erreichen: Arbeitsagentur produziert Podcast

Die Filmaufnahmen bei Folge 20 sind eine Premiere, zu der eigens eine Filmproduktionsfirma der Bundesagentur für Arbeit aus Fürth bei Nürnberg angereist ist. „Zwar bestand die Idee, einen Podcast zu produzieren, schon länger, aber erst Corona wirkte als Katalysator: Wir müssen etwas machen!“, berichtet Benjamin Gondro, der Pressesprecher der Arbeitsagentur in Karlsruhe.

Ihre Klientel, die Schulabgänger, seien durch Corona nicht wie gewohnt zu erreichen gewesen, denn Infoveranstaltungen in Schulen waren nicht mehr möglich. Auch sei die Zentrale in Nürnberg schnell – „durch das professionelle Konzept“ – überzeugt gewesen, ebenso wie Direktor Ingo Zenkner in Karlsruhe, sodass sie von April bis September planen und ausprobieren konnten, bis der erste Podcast am 16. September 2020 online gestellt war.

„Viele Jugendliche fragen nach Jobs im Zoo“, begründet Simone Buchmüller die Wahl, weshalb Zooberufe für die neuen Folgen ausgewählt wurden. Die Teamleiterin der Berufsberatung in Rastatt, die mit den Podcastern, Pressesprecher Gondro und einem Vertreter aus der Zentrale das Redaktionsteam bildet und regelmäßig virtuelle Konferenzen abhält, zeigt sich vom Medium Podcast überzeugt: „Die Rückmeldungen der Jugendlichen zeigen, dass es gut angekommen ist. Die finden es einfach cool.“

Weitere Berufe, die zukünftig vorgestellt würden, seien Brauer und Mälzer, an denen Mangel herrsche sowie MINT-Berufe für Mädchen.

Arbeitsagentur-Podcast im Zoo Karlsruhe: Viele haben falsche Vorstellungen

„Wir haben einen jährlichen Boom von um die 400 Lehrstellenanfragen im Zoo“, umreißt Matthias Reinschmidt die Situation. Nach einem harten Auswahlverfahren könnten nur drei Plätze besetzt werden. Mit dem Podcast sieht er eine Möglichkeit, „falschen Vorstellungen vom Berufsbild entgegenzutreten.“ Tierpfleger müssten die Gehege saubermachen und jedes Tier kennen.

„Bei den Bewerbungen achten wir darauf, ob sich die Anwärter bisher sozial engagiert haben, beispielsweise in einem Sportverein. Auch nützt es, bei uns ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren.“ Aufstiegsmöglichkeiten zum Revierleiter mit mehr Verantwortung und Menschenführung bestünden ebenfalls.

Seit ich sechs Jahre bin, wollte ich Zoodirektor werden. Matthias Reinschmidt, Zoodirektor

Den akademischen Zooberufen – Biologe und Veterinär – widmen die Macher Folge 21. Direktor Reinschmidt gibt Einblick in seinen Werdegang: „Seit ich sechs Jahre bin, wollte ich Zoodirektor werden.“ Wichtig sei, so seine Tipps, sich aktiv zu zeigen, Praktika zu absolvieren und seine Masterarbeit auf ein Zoothema auszurichten. „Ein Studium allein reicht nicht.“