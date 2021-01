Peter Becker ist sonst eher der gelassene Typ. Aber in diesem Fall ist er so sauer, dass er seinen Ärger nicht hinunterschlucken will. Trotz eines Impftermins und eines gültigen Registrierungscodes steht er mit seiner alten Tante und einer handvoll anderer Menschen am Mittwoch am Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in der Karlsruher Messe.

Doch da ist niemand. Die Türen sind verschlossenen. Nachdem sie 90 Minuten gewartet haben, fahren er und die 83-Jährige aus dem Landkreis Karlsruhe ungeimpft wieder nach Hause.

Erst einen Tag später erhält die alte Dame dann eine Mail, die alles erklärt. Das Impfzentrum Karlsruhe entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. „Ein Fehler im Buchungssystem“ sei für die Vergabe des falschen Termins verantwortlich. Auch ein neues Impfdatum in der nächsten Woche wird genannt.