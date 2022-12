Artisten aus Marokko im Tollhaus Karlsruhe: So energiegeladen wie das WM-Überraschungsteam

Das zweite Tor fiel mit perfektem Timing: Als am 27. November das marokkanische Fußballteam, damals noch als Außenseiter gehandelt, die belgischen Geheimfavoriten im WM-Gruppenspiel mit 2:0 schlug, gastierten die marokkanischen Artisten der „Groupe Artistique de Tanger“ gerade im belgischen Charleroi.

„Das Spiel ging erst fünf Minuten vor Beginn unseres Auftritts zu Ende“, erinnert sich Ensemblemitglied Hamza Naceri, „und das zweite Tor fiel in der Nachspielzeit.“

Extra Energie-Push beim Auftritt in Belgien

Man kann sich vorstellen, mit wie viel positiver Energie die 15-köpfige Truppe danach mit ihrem Stück „Fiq!“ (übersetzt: Wach auf!) auf die Bühne ging. Anzunehmen ist, dass selbst jene belgischen Zuschauer, die an besagtem Abend die Bruchlandung der „goldenen Generation“ ihrer Fußballer verdauen mussten, von der Darbietung hingerissen waren.

Denn in dem Spektakel, mit dem die jungen Artistinnen und Artisten nun zum Jahresende im Tollhaus Karlsruhe gastieren, steckt auch ohne externen Energie-Push jede Menge ansteckender Lebensfreude.

Wir repräsentieren die jungen Menschen in Marokko. Hamza Naceri, Artist

Artistisch verbindet die Show temporeich viele Elemente, darunter Hip-Hop, Breakdance, Akrobatik, Streetstyle, Fußball oder Taekwondo. Inhaltlich geht es um die Verbindung traditioneller marokkanischer Kultur und moderner Gesellschaftsformen.

„Wir repräsentieren die jungen Menschen in Marokko“, befindet Naceri. Themen wie Frauenrechte, Freiheit, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit werden in der Show reflektiert, die Regisseurin Maroussia Diaz Verbèke auch unter Berücksichtigung der persönlichen Geschichten der Ensemblemitglieder entwickelt hat.

Marokkanische Tradition zeigt sich zum Beispiel auch in einer speziellen Form der Menschenpyramide: „Das geht auf eine kriegerische Taktik im 15. Jahrhundert zurück“, erklärt Naceri im Gespräch mit dieser Redaktion.

Damals hätten Soldaten auf diese Weise versucht, sich über Befestigungen hinweg Einblick in gegnerische Siedlungen zu verschaffen. Diese Fertigkeiten wurden dann auch in Friedenszeiten gepflegt, weitergegeben und weiterentwickelt.

„Eine Tradition der Menschenpyramiden gibt es auch in Spanien“, sagt der deutsche Artist Paul Krügener, der ebenfalls zum Ensemble gehört. „Dort aber werden sie eher kreisförmig errichtet, also wie Türme. In der marokkanischen Tradition stehen die Artisten in einer Reihe.“

Auftritte gibt es vor allem im Ausland

Bei Presse-Interviews anlässlich des Tollhaus-Gastspiels springt der in Kassel geborene Krügener, einer von fünf Nicht-Marokkanern im Ensemble, auch als Dolmetscher ein. Bei den meisten Terminen des Ensembles ist das nicht notwendig. Zwar sind Auftritte in der marokkanischen Heimat eher selten. „In den großen Städten gibt es Spielstätten und auch Publikum dafür, ansonsten aber eher nicht“, erklärt Naceri.

Umso größer sind die Möglichkeiten und auch die Besucherzahlen in Frankreich, das als Mutterland des artistischen „cirque nouveau“ diese Kunstform auch gezielt staatlich fördert.

Service Weitere Termine im Tollhaus Karlsruhe: 30. Dezember, 20 Uhr; 31. Dezember, 19 Uhr. www.tollhaus.de

In Deutschland wächst die Anerkennung zwar in kleinen Schritten, aber stetig. Einen nicht geringen Anteil daran hat das Engagement des Tollhaus-Teams: Das Karlsruher Kulturzentrum führt den Neuen Zirkus schon seit jeher in seinem Programm-Portfolio und hat mit dem 2016 gegründeten Atoll-Festival auch ein bundesweit beachtetes Schaufenster hierfür geschaffen.

„Wir hätten uns die Groupe Artistique de Tanger auch gut beim diesjährigen Atoll vorstellen können“, sagt Geschäftsführer Bernd Belschner, der „Fiq!“ bereits zu Jahresbeginn bei einer Aufführung in Paris gesehen hatte.

Aus mehreren Gründen sei dies logistisch nicht machbar gewesen. „Umso mehr freuen wir uns, dass die Gruppe jetzt zum Jahresende noch Platz im Kalender hatte, um bei uns zu gastieren.“

Sogar ein Motorrad rast über die Bühne

Die Freude dürfte aufseiten des Publikums liegen, das hier in einem farbenstrahlenden Bühnenbild und mit Musik von einem Live-DJ einen rasanten Mix spektakulärer Szenen erleben kann.

Darunter gibt es auch eine Nummer mit einem Motorrad auf der Bühne – und, jawohl, Fußball. Was keineswegs eine kurzfristig eingebaute Anspielung auf die WM ist, sondern einfach auch zu diesem nordafrikanischen Land gehört, in das diese Show eine gute Stunde lang entführt.