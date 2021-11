Wer jemals eine Exkursion mit ihm in Rappenwörth miterlebt hat oder sich von Artur Bossert bis in die letzte Einzelheit die Stimme und die Lebensgewohnheiten des Rotkehlchens hat erklärt lassen, der weiß, welche Kenntnisse er hat und wie ansteckend seine Persönlichkeit ist.

Schon als Student der Sonderpädagogik hat der 1949 in Karlsruhe geborene Artur Bossert sich für die Natur eingesetzt, auch als Sonderschullehrer und später im Oberschulamt.

1969 tritt er in den Naturschutzbund (Nabu) ein und engagiert sich jetzt seit über 50 Jahren ehrenamtlich für den Schutz von Natur und Umwelt.

Er war Vorsitzender der Gruppe Karlsruhe, hat Bezirksgruppen mitgegründet und ist seit vielen Jahren auch ehrenamtlicher Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Rappenwörth.

Für diesen Einsatz wurde Bossert jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In seiner Laudatio lobte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), dass Bossert „zu einem gefragten Fachmann für Planungen, Stellungnahmen oder Beteiligungen bei komplizierten Eingriffsverfahren mit Behörden“ gewesen ist.

Große Leidenschaft und Tatkraft

Er sei „stets als treibende Kraft und Ideengeber“, auch in Zusammenarbeit mit anderen Naturschutz- und Umweltverbänden aufgetreten, habe sich für Streuobstwiesen und Nistkästen stark gemacht, habe vor dem Aussterben der Insekten gewarnt und im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit gearbeitet: „Sie verfolgen diese Ziele mit großer Leidenschaft und einer Tatkraft, die weit über das normale Maß reicht.“

Auch der eigens aus Stuttgart angereiste Staatssekretär Andre Baumann (Grüne), der Bossert seit vielen Jahren kennt, lobte sein vielfältiges Engagement: „Du bist und bleibst Pädagoge und hast vielen jungen Menschen die Liebe zur Natur eingepflanzt und das Wertvollste gegeben, das man geben kann: deine Lebenszeit.“

Bossert dankte etwas verlegen und sprach die Gefühle an, die diese Auszeichnung in ihm auslösten: neben der Freude, mehr als 50 Jahre für den Naturschutz gearbeitet zu haben, auch die Sorge: „Die Biodiversität ist bedroht, auch in unserer Stadt, die viel unternommen hat.“ Er appellierte an Mentrup, auf diesem Weg weiterzugehen.