Homöopathie mache als Kassenleistung keinen Sinn. Mit dieser Aussage unterstrich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Ende vergangener Woche seine Forderung, dass Krankenkassen nicht länger für homöopathische Leistungen bezahlen sollen. Eine entsprechende Regelung wolle der Minister in Kürze vorlegen. Homöopathie sei „eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage wissenschaftlichen Sachstands erbringt“, so Lauterbach am Donnerstag.

Thomas Bonath ist klassisch homöopathisch tätiger Arzt und Psychotherapeut mit einer eigenen Praxis in Mühlburg. Er sieht die Pläne des Gesundheitsministers kritisch.

Wie beurteilen Sie den Vorstoß von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Homöopathie als Kassenleistung zu streichen?

Bonath Ich verstehe, dass im Gesundheitswesen gespart werden muss. Aktuell hätte ich einige Vorschläge, wo man das sinnvoll tun könnte. Demnächst wird zum Beispiel das Anti-Covid Medikament Paxlovid im Werte von x Millionen Euro einfach weggeworfen. Oder Stichwort „Maskenaffäre“ und „Testzentren“. Mit diesen Beträgen hätte man sehr, sehr lange die Homöopathie finanzieren und das Geld so sinnvoll einsetzen können.

Was versteht man genau unter Homöopathie?

Bonath Homöopathie ist eine Erfahrungs- und Regulationsmedizin. Begreift man Gesundheit als Gleichgewicht zwischen Körper, Seele und Verstand, dann gerät dies bei Krankheit aus der Balance. Homöopathie kann mithelfen, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen und zu stabilisieren. Und dies mit großer Verträglichkeit, ohne Risiken. Das ist jedenfalls meine immer wieder gemachte Erfahrung aus mehr als 30 Jahren ärztlicher Tätigkeit.

Die FDP spricht von einer „teuren Pseudomedizin“. Was entgegnen Sie?

Bonath Ich verstehe, dass es schwierig ist, sich vorzustellen, dass ein Medikament wirken soll, in dem nicht ein Molekül der Ursprungssubstanz enthalten ist. Ich war mehr als zehn Jahre in der Klinischen Forschung und teilte lange diese Einstellung. In persönlichen Situationen, bei meiner Familie und mir, haben wir trotz aller Vorbehalte Homöopathie „ausprobiert“. Auch weil ich mit meinem „Latein“ am Ende war. Die dann gemachten persönlichen Erfahrungen haben mich dazu gebracht, mich ernsthaft und fundiert mit der Behandlungsmethode zu beschäftigen und sie dann zu einer wesentlichen Säule meiner Arbeit zu machen. Wie gesagt: Homöopathie ist eine Erfahrungsmedizin. Hierbei wird seit mehr als 200 Jahren Wissen und Behandlungserfahrung gesammelt, immer wieder überprüft und validiert. Gerade die wiederholbare Beobachtung und Erfahrung sind in jeder Medizin die Basis für die Behandlung und gelten als eine Säule evidenzbasierter, wissenschaftlicher Therapie. Dies ist für die Homöopathie gewährleistet. Eins noch: Teuer ist Homöopathie im Verhältnis ganz sicher nicht.

Welche Folgen hätte die Umsetzung von Lauterbachs Vorstoß?

Bonath Momentan sind wir in der Situation, dass für Kinder und Jugendliche in einer Krankheitswelle zum wiederholten Male nicht ausreichend Medikamente zur Verfügung stehen. Gerade Kinder sprechen aber oft sehr gut auf Homöopathie an, weil sie noch eine sehr hohe Regulationsfähigkeit haben. Der Vorstoß von Herrn Lauterbach beraubt uns einer Behandlungsmöglichkeit, die gerade jetzt eigentlich dringend gebraucht wird.

Das sollten Patienten jetzt beachten

Was sollten Patientinnen und Patienten jetzt beachten?