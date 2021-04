Ärzte in Karlsruhe beklagen zögerliche Haltung bei Astrazeneca

Die Bitte um Hilfe ist untermauert von drei Ausrufezeichen, roten Textpassagen und einer fett gedruckten Aufzählung. Auf ihrer Website wirbt die Gemeinschaftspraxis in der Gritznerstraße in Durlach mit einem flammenden Appell für den Impfstoff von Astrazeneca.

Eine „erschreckend große Zahl von Patienten“ lehne ihn ab und verzichte stattdessen komplett auf eine Impfung gegen Corona, berichten die Mediziner aus ihrem Praxisalltag. Von diffusen Ängsten und schwieriger Überzeugungsarbeit berichten auch andere Ärzte. Trotzdem hätten manche gerne mehr von dem Stoff.

Dazu zählt auch Allgemeinmedizinerin Marianne Difflipp-Eppele. „In den nächsten zwei Wochen bekommen wir vermutlich gar keinen Astrazeneca-Impfstoff“, klagt sie. Dabei könnte sie ihn gut gebrauchen und würde ihn gerne allen Patienten über 60 spritzen. Die Vakzine sei wirksam und nicht so empfindlich in der Handhabung wie die aus den Biontech-Laboren. Sie eigne sich besser für Hausbesuche. Und bei Älteren gebe es eben auch keine Berichte über schwere Nebenwirkungen.

„Wenn dann in drei Wochen wieder Astra-Impfstoff ankommt, weiß ich nicht, ob ich noch genug Menschen habe, denen ich das impfen darf“, sagt Difflipp-Eppele. Seit einiger Zeit empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Verwendung nur noch bei Menschen über 60.

Bei den über 60-Jährigen gibt es viele Bedenken bei Astrazeneca

Doch in dieser Altersgruppe gibt es zahlreiche Bedenken – zum Ärger vieler Hausärzte. In der Gemeinschaftspraxis in der Gritznerstraße mündete das Unverständnis in einem „Appell an die Vernunft“, veröffentlicht im Internet. „Wir verstehen diese Haltung ehrlich gesagt nicht und sind auch wirklich etwas enttäuscht davon“, schreiben die Ärzte.

Für ein Gespräch mit den BNN habe man derzeit keine Zeit, heißt es auf Anfrage. Dafür listen die Mediziner fett gedruckt Argumente auf, die aus ihrer Sicht für eine Impfung von älteren Menschen mit Astrazeneca sprechen.

Es handle sich um einen „hochwirksamen Schutz“ vor einer Covid-19-Erkrankung. Gefährliche Sinusvenenthrombosen seien nur bei sehr wenigen Menschen aufgetreten, alle waren unter 63. So gut wie keine Vorerkrankung mache die Impfung mit Astrazeneca gefährlich oder unmöglich. Und vor allem: An und mit dem Virus seien fast 80.000 Menschen in Deutschland gestorben, an einer Sinusvenenthrombose acht. „Wir verstehen Ihre Verunsicherung, (...) aber bitte lassen Sie Ihre Vernunft walten“, schreiben die Ärzte. Für den Einzelnen bestehe vielleicht ein winzig kleines Risiko, der Nutzen für die Gesellschaft sei unbezahlbar größer.

Marianne Difflipp-Eppele, die auch Vorstandsmitglied der baden-württembergischen Abteilung des Deutschen Hausärzteverbandes ist, springt ihren Kollegen zur Seite. Auch sie erlebt regelmäßig Diskussionen über den verwendeten Impfstoff. Teilweise versucht sie es mit rationalen Argumenten, auch wenn sie dafür „echt nicht die Zeit“ habe.

Wer kein Astra will, der muss halt warten. Marianne Difflipp-Eppele, Allgemeinmedizinerin

Führt das nicht zum Erfolg, ist ihre Haltung eindeutig: „Wer kein Astra will, der muss halt warten.“ Es bestehe für Ältere kein spezifisches Risiko, auch wenn viele mit Krampfadern, einer Blutgerinnungsstörung oder anderen Krankheiten meinten, sie dürften den Impfstoff nicht bekommen.

Ärztin übt Kritik an der Corona-Impfreihenfolge

Aktuell arbeitet die Hausärztin ihre Warteliste ab. Längst nicht jeder darauf hat noch Bedarf. Ihre Mitarbeiter bekämen oft zu hören, dass jemand zwischenzeitlich im Impfzentrum versorgt wurde. „Viele Telefonate führen sie umsonst“, sagt Difflipp-Eppele. Doch noch immer warteten viele Patienten aus Risikogruppen auf ihre Impfung, die laut Liste nicht an der Reihe sind.

Daher sei die aktuelle Impf-Priorisierung „sehr zweifelhaft“, kritisiert sie. „Jetzt werden ganz viele Junge als ,Betreuungsperson’ von Pflegebedürftigen geimpft, dabei sind die Alten ja längst geschützt“, erläutert sie. „Das ist eine Fehlentscheidung, die es schwer macht.“ Wahrscheinlich sei es besser, die Priorisierung ganz aufzuheben. „Aber dann wird es ganz wild.“