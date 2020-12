Ärzte und Pflegepersonal in den Karlsruher ViDia Kliniken werden vorerst nicht direkt in der Klinik geimpft. Die gegenteilige Aussicht besteht in der ersten Stufe der Impfkampagne allerdings ohnehin nur für Personal, das in ständigen Kontakt mit Covid-Patienten steht oder an anderer exponierter Stelle wie der Notaufnahme arbeitet.

Das Sozialministerium hat wegen des Engpasses beim Impfstoff ein Versprechen aus der Vorweihnachtszeit zurückgenommen. Die ViDia Kliniken reagieren darauf mit scharfer Kritik.