Zu Halloween gibt es zwei Kunstaktionen in der Karlsruher City. Und das direkt an der Baustelle.

Immer wieder bleiben am Montag in der Karlsruher Kaiserstraße Menschen stehen, sie fotografieren und filmen. An der Ecke zur Lammstraße und damit direkt an der großen Baustelle gibt es gleich zwei Attraktionen zu bestaunen. Einmal ist da ein riesiges orangenes Spinnennetz, das die Fassade der Geschäfte Unikat und L’Occitane verdeckt.

Dicke, schwarze Spinnen sitzen in dem Netz. Und wer genau hinsieht: Dieses Netz ist an einem Baugerüst befestigt. Denn das Gebäude wird saniert. Vor dem Haus wiederum verlegen Arbeiter das neue Kaiserstraßenpflaster. Eine riesige rote Kugel liegt neben der Baustelle. Auch sie ist ein beliebtes Fotomotiv – und Teil einer Kunstaktion.

Asteroid in der Karlsruher Einkaufsstraße

In der spanischen Straßenshow „Asteroid“ muss sich ein Forscherteam dem unbekannten Objekt nähern. Die Zuschauer haben ihren Spaß. Und das auch noch am Dienstag zu Halloween. Dann ist die Show um 17, 18 und 19.30 Uhr zu erleben. „Diese Künstler waren schon 2019 zum Stadtfest in Karlsruhe, damals am Marktplatz“, sagt Nathalie Breithaupt von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Diese ist für die Aktionen zu Halloween verantwortlich.

Das Spinnennetz ist bis einschließlich Samstag, 4. November, in der Stadt zu sehen. Unikat-Chef Andreas Preißler gefällt diese Aktion: „Davon gerne mehr“, sagt er. Schon zum diesjährigen Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag hatte er den Wunsch nach mehr Aktionen geäußert, die das Jahr über für eine Belebung der Innenstadt sorgen sollen.