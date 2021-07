Als am Donnerstagabend E-Mails von Patienten eintrudeln, ist Marianne Difflipp-Eppele verdutzt. Zum ersten Mal hört die Durlacher Hausärztin von der veränderten Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die während ihrer Sprechstunde veröffentlicht wurde.

Bei Hausarzt Otmar John aus Grünwettersbach steht zur gleichen Zeit das Telefon nicht mehr still, am Freitag geht es genauso weiter. „Die haben uns ein Riesenei gelegt. Wir müssen unsere gesamte Impfstrategie umschmeißen“, sagt er. Vor allem die Organisation sei herausfordernd. Vermutlich wird bei den Karlsruher Hausärzten kaum jemand früher an den zweiten Piks kommen, als ursprünglich geplant.

Praxis verweist auf begrenzte Kapazitäten