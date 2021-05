Astrazeneca-Impfungen ohne Termin in der Karlsburg in Karlsruhe-Durlach

500 Dosen Corona-Impfstoff, kein Termin nötig: Zwei Ärzte und eine Apotheke haben in Karlsruhe-Durlach am Samstag eine Impf-Aktion organisiert.

500 Dosen am Samstag

Die Karlsburg wird für einen Tag zum Impfzentrum: Nach einer erfolgreichen Aktion in Pforzheim finden am Samstag auch in Durlach Impfungen gegen das Coronavirus mit Astrazeneca statt – ohne vorherige Terminanmeldung. Allerdings nur für Personen, die impfberechtigt sind und bisher keine Impfung erhalten haben.

Die Impfaktion in Durlach veranstaltet die Rundum-gesund-Apotheke in Kooperation mit den Hausärzten Stefan Schwehn und Marianne Difflipp-Eppelle. Diese findet an diesem Samstag im Zeitraum zwischen 9 und 14 Uhr statt, wie die Veranstalter mitteilten.

Unterstützt wird die Aktion auch vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Stadtamt Durlach. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass in der Karlsburg eine Maskenpflicht herrscht. Außerdem gelten vor Ort die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

In der vergangenen Woche gab es bereits eine ähnliche Aktion einer Hausärztin in Pforzheim. Auch dort wurde mit Astrazeneca geimpft, da zahlreiche Dosen des Impfstoffs übrigblieben.